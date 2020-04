Gladbacher zu Geisterspielen : Patrick Herrmann: «Entscheidend ist der Kopf, der Wille»

Stürmer Patrick Herrmann von Borussia Mönchengladbach empfindet die Corona-Krise und die angepeilten Geisterspiele in der Bundesliga vor allem als Herausforderung für den Kopf.

«Entscheidend ist der Kopf, der Wille. Ich bin überzeugt, das gilt ganz generell für den Rest der Saison. Jeder muss sich bestmöglich mit dieser ungewöhnlichen Situation arrangieren. Der Kopf wird dabei die wichtigste Rolle spielen», sagte er dem «Kicker».

Herrmann lobte auch die Aktion «Pappkameraden». Fans der Borussia konnten lebensgroße Aufsteller von sich bestellen und im Stadion aufstellen lassen, um das Fanprojekt und eine lokale Druckerei zu unterstützen. «Ich war am Anfang skeptisch, ob das die gewünschte Wirkung erzielt. Aber: Die Kunststofffiguren kommen super rüber, echt realitätsnah», sagte Herrmann. «Beim Einlaufen ins Stadion habe ich den «Leuten» sogar applaudiert, so wie wir es vor Heimspielen immer machen.» Die Mannschaft trainiert derzeit in Kleingruppen im Stadion.