Für Amazon am Mikrofon : Müller-Westernhagen Co-Kommentator bei BVB gegen RB

Marius Müller-Westernhagen geht fremd. Der Rock-Musiker und bekennende Fan von Borussia Dortmund wird am 17. Dezember (20.30 Uhr) als Co-Kommentator im Audio-Angebot von Amazon das Bundesliga-Spiel des BVB gegen RB Leipzig begleiten.

Avatar_shz von dpa

13. Dezember 2019, 04:15 Uhr

Er werde nicht «der unparteiischste Kommentator sein», wurde der 71-Jährige in einer Mitteilung des Internetriesen zitiert, «aber ich werde versuchen, mich zurückzuhalten».

Amazon hat seit 2017 die Audio-Rechte an der Fußball-Bundesliga. Am Dienstag hatte das US-Unternehmen bekanntgegeben, den Zuschlag für die TV-Rechte am Dienstag-Topspiel der Champions League von 2021 an erhalten zu haben.