Transfer perfekt : Mittelfeldspieler Rexhbecaj wechselt von Wolfsburg nach Köln

Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom VfL Wolfsburg zum 1. FC Köln. Beide Vereine machten den Transfer nun perfekt.

Avatar_shz von dpa

06. Januar 2020, 10:19 Uhr

Die «Wölfe» leihen den 22-Jährigen zunächst für anderthalb Jahre bis zum 30. Juni 2021 an die «Geißböcke» aus. «Ich will unbedingt spielen. Deshalb habe ich mich für diesen Schritt entschieden», sagte Rexhbecaj, der bei den Kölnern bereits der zweite Wintertransfer nach der Rückkehr von Stürmer Mark Uth (Schalke 04) ist. Rexhbecaj wurde in der Nachwuchsabteilung des VfL ausgebildet und kam in der vergangenen Saison noch auf 24 Bundesliga-Einsätze für den Club. Bei dem neuen Trainer Oliver Glasner spielte er jedoch keine Rolle mehr.