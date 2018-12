Bundesliga : Medien: BVB-Profi Rode vor Rückkehr nach Frankfurt

Sebastian Rode steht nach Informationen der «Frankfurter Rundschau» vor einer Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

von dpa

23. Dezember 2018, 16:13 Uhr

Wie auch andere Medien berichteten, soll der defensive Mittelfeldspieler von Herbstmeister Borussia Dortmund an den hessischen Ligakonkurrenten ausgeliehen werden. Die Frankfurter suchen im defensiven Mittelfeld einen Ersatz für den verletzten Lucas Torro, der nach einer Leistenoperation noch länger fehlen wird.

Mit dem Wechsel zu seinem ehemaligen Club, für den er von 2010 bis 2014 spielte, würde der 28 Jahre alte Rode seine Karriere neu beleben. Der zuletzt von Verletzungspech geplagte einstige Bayern-Profi hat in dieser Saison beim BVB noch kein Spiel bestritten. Trotz eines Vertrages bis 2020 gilt der 2016 verpflichtete Rode als einer der Profis, von denen sich der Revierclub in der Winterpause trennen will.