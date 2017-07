0:0 gegen Greuther Fürth : Mainzer Neuzugang Diallo verletzt sich im Testspiel

vergrößern 1 von 1 Foto: René Vigneron 1 von 1

Bei der im bayerischen Heimstetten ausgetragenen Partie musste der Neuzugang nach 32 Minuten vom Platz. Nach Vereinsangaben zog sich der 21-jährige Franzose eine Handverletzung zu. Der Innenverteidiger war unlängst vom AS Monaco nach Mainz gewechselt. Das zweite Testspiel im Rahmen des Mainzer Trainingslagers in Grassau endete torlos. Am Vortag hatten sich die Rheinhessen gegen den japanischen Erstligisten FC Tokio mit 5:2 durchgesetzt.

erstellt am 20.Jul.2017 | 21:10 Uhr