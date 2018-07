Medizincheck bestanden : Mainzer Muto vor Wechsel nach England

Wegen seines unmittelbar bevorstehenden Wechsels zu Newcastle United reist Stürmer Yoshinori Muto nicht mit dem FSV Mainz 05 ins Trainingslager nach Bad Häring in Österreich.

von dpa

29. Juli 2018, 14:07 Uhr

Der 26 Jahre alte Japaner hat bei dem Premier-League-Club bereits den Medizincheck bestanden, der Wechsel soll in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden. Muto gehört wie die Verletzten Alexander Hack, Levin Öztunali und Torwart René Adler nicht zum 26-köpfigen Aufgebot, das sich in Österreich den Feinschliff für die bevorstehende Saison in der Fußball-Bundesliga holt. Stürmer Aaron Seydel ist nach Vereinsangaben für Transfergespräche freigestellt.