Angeschlagener RB zu Gast : Mainz-Coach Schwarz: «Müssen alles rausfeuern»

Der FSV Mainz 05 will einen großen Schritt aus dem Abstiegssumpf der Fußball-Bundesliga machen.

von dpa

28. April 2018, 11:33 Uhr

Vor dem Sonntagsspiel (15.30 Uhr) der Rheinhessen gegen RB Leipzig fordert Trainer Sandro Schwarz: «Wir müssen alles rausfeuern, was in uns steckt. Wir müssen nachlegen und den Druck in Energie umwandeln.» Die angeschlagenen Gäste brauchen die drei Punkte dringend im Kampf um die Europapokal-Plätze.

Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl muss sich aus ihrem Tief befreien, wenn sie nächste Saison wieder international spielen will. RB gewann keines der vergangenen vier Pflichtspiele und kassierte dabei 15 Gegentore.

Die Mainzer haben zwar noch nie im Oberhaus gegen Leipzig gewonnen, setzen aber auf ihre Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt. «Uns kommt zugute, dass wir das Szenario schon im letzten Jahr erlebt haben. Wir lassen uns nicht vom Weg abbringen», versicherte Sportvorstand Rouven Schröder, der am Freitag einen Kontakt zum Hamburger SV dementierte.

Bei Mainz sind Abwehrchef Stefan Bell und Stürmer Yoshinori Muto wieder fit. Leipzig muss den gesperrten Emil Forsberg ersetzen und bangt noch um den Einsatz von Naby Keita. Hasenhüttl ist überzeugt: «Ich glaube, dass wir am Sonntag eine Reaktion auf die letzten Spiele zeigen werden.» Nach den Rückschlägen zuletzt will der Österreicher «den Druck in positive Energie ummünzen».