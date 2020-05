Bundesliga : Leipzig-Coach Nagelsmann lobt Kollege Labbadia

Vor dem Duell mit Hertha BSC hat Trainer Julian Nagelsmann von Fußball-Bundesligist RB Leipzig die bisherige Arbeit von Bruno Labbadia gelobt.

Avatar_shz von dpa

26. Mai 2020, 14:22 Uhr

«Er bringt gute Emotionen rein. Seine Jubelläufe nach Toren gefallen mir sehr. Er überträgt seinen Elan auf die Mannschaft», sagte Nagelsmann in Leipzig. In das Duell mit der Hertha geht RB am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) mit einer Bilanz von vier Siegen aus den vergangenen vier Spielen.

Allerdings zeigten sich die Berliner unter ihrem neuen Trainer Labbadia im Aufwind. Aus den ersten beiden Spielen holte der Club zwei Siege und wies ein Torverhältnis von 7:0 auf. «Sie haben gute Einzelspieler und bringen Tempo mit. Ich denke, dass sie mehr auf Konter aus sein werden als zuletzt gegen Union», sagte Nagelsmann.