Stevens-Nachfolger : Klopp lobt Schalke-Coach Wagner

Jürgen Klopp hat den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zur Verpflichtung von David Wagner als Trainer zur kommenden Saison beglückwünscht.

von dpa

12. Mai 2019, 15:34 Uhr

«Ich kann Schalke nur gratulieren, auch wenn das meine Dortmunder Freunde nicht gerne hören», sagte der Trainer des Champions-League-Finalisten FC Liverpool dem TV-Sender Sport1.

Die Königsblauen hatten bekanntgegeben, dass Wagner den Revierclub vom 1. Juli an als Nachfolger von Interimscoach Huub Stevens übernimmt. Der 47-Jährige und Klopp sind seit gemeinsamen Spieler-Zeiten in Mainz eng befreundet. Sie arbeiteten auch gleichzeitig in Dortmund, wo Klopp bis 2015 Cheftrainer und Wagner U23-Coach war. Wagner, der bis Mitte Januar den englischen Erstliga-Absteiger Huddersfield Town trainierte, ist auch Klopps Trauzeuge.