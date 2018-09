Bundesliga : Kein Einspruch von Bayer Leverkusen gegen Bellarabi-Strafe

Bayer Leverkusen akzeptiert die Strafe des DFB-Sportgerichts gegen Karim Bellarabi. «Wir werden keinen Einspruch einlegen», sagte Bayer-Sprecher Dirk Mesch.

18. September 2018, 11:29 Uhr

Der 28 Jahre alte Leverkusener Bellarabi war wegen seines groben Fouls an Bayern-Spieler Rafinha für vier Begegnungen gesperrt worden. Zudem muss Bellarabi eine 10 000-Euro-Geldstrafe bezahlen.

Der Offensivspieler war in der Bundesligapartie der Bayer-Elf beim deutschen Meister in München (3:1 für München) von Schiedsrichter Tobias Welz in der 80. Minute mit Rot des Feldes verwiesen worden. Bellarabi hatte sich anschließend bei Rafinha entschuldigt. Der 33-Jährige hatte sich bei dem groben Bellarabi-Foul einen Innenbandteilriss am linken Sprunggelenk zugezogen und fällt mehrere Wochen aus.

Karl-Heinz Rummenigge setzt darauf, dass die Vier-Spiele-Sperre für Karim Bellarabi abschreckende Wirkung hat. «Ich freue mich nie über Strafen von Spielern, aber in dem Fall könnte es ein Exempel sein, das man statuiert hat, um zu zeigen, dass man bereit ist, durchzugreifen», sagte der Vorstandschef des FC Bayern München.

Rummenigge fordert nach den drei Verletzungen der Bayern in den ersten zwei Heimspielen der Saison eine harte Reaktion des DFB und der Schiedsrichter. «Was uns allen nicht gefällt ist ein bisschen die Gangart, wie gegen uns gespielt wird. Das ist etwas, was abgestellt werden muss in der Bundesliga, da sind der DFB und insbesondere die Schiedsrichter gefragt, dass sie ein bisschen die Stürmer und Spieler schützen», sagte Rummenigge.