Borussia Dortmund : Hummels: Medizincheck absolviert und Vertrag unterschrieben

Neuzugang Mats Hummels hat am Freitag die letzten Formalitäten für seine Rückkehr zu Borussia Dortmund erledigt.

von dpa

28. Juni 2019, 16:00 Uhr

Der 30-Jährige absolvierte in Dortmund den Medizincheck und unterschrieb im Beisein von Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, teilte der BVB über seinen Twitterkanal mit. In dem 15-sekündigen Video zeigte sich das Trio in fröhlicher Runde, am Ende präsentierte der Weltmeister von 2014 sein neues Trikot mit der alten Rückennummer «15».

Die Dortmunder hatten den Abwehrchef, der bereits von 2008 bis 2016 für den BVB spielte, in der vergangenen Woche für mehr als 30 Millionen Euro vom FC Bayern verpflichtet. Damit hat der Club bereits fast 130 Millionen Euro für Neuverpflichtungen ausgegeben. Hummels hatte bereits nach dem Bekanntwerden seiner Rückkehr erklärt: «Ich freue ich mich unheimlich, zurück nach Dortmund zu kommen und hoffentlich an die erfolgreichen Jahre zuvor anknüpfen zu können.»