Bericht TV-Sender Sky : Hoffenheims Kramaric vor Wechsel zum AC Mailand

Kroatiens Vize-Weltmeister Andrej Kramaric steht vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zum AC Mailand.

von dpa

19. Juni 2019, 10:54 Uhr

Nach Informationen des TV-Senders Sky soll der 28 Jahre alte Torjäger mit dem 18-maligen italienischen Meister bereits eine grundsätzliche Einigung über einen Transfer erzielt haben. Ein offizielles Angebot des Meisterschaftsfünften der Serie A an die Hoffenheimer, wo Kramaric noch bis 2022 unter Vertrag steht, soll zeitnah erfolgen.

Kramaric kam 2016 für knapp elf Millionen Euro von Leicester City zur TSG und ist damit der Rekordeinkauf des Vereins, für den er in 113 Bundesligaspielen 50 Tore erzielte. In der abgelaufenen Saison, in der die Hoffenheimer den Einzug in einen internationalen Wettbewerb verpassten, traf er 17 Mal. Der Marktwert des kroatischen Nationalspielers wird auf knapp 40 Millionen Euro geschätzt.