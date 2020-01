Abreise aus Trainingslager : Hoffenheim-Keeper Baumann droht Meniskus-OP

Die TSG 1899 Hoffenheim muss zum Rückrunden-Start in der Fußball-Bundesliga einen Ausfall von Stammtorhüter Oliver Baumann befürchten.

Avatar_shz von dpa

10. Januar 2020, 12:06 Uhr

Der 29-Jährige hat einem «Kicker»-Bericht zufolge einen Meniskusschaden im linken Kniegelenk erlitten und muss offenbar operiert werden. Baumann war am Donnerstag vorzeitig aus dem Trainingslager in Marbella abgereist und wurde anschließend in Heidelberg untersucht. Eine offizielle Diagnose des Vereins stand zunächst aus.

Hoffenheim bestreitet die erste Bundesliga-Partie im neuen Jahr am 18. Januar gegen Eintracht Frankfurt. Bei den Testspielen in Spanien wurde Baumman durch den 34 Jahre alte Philipp Pentke und Stefan Drljaca (20) aus der zweiten Mannschaft vertreten.