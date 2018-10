Zweikampf : Hitzfeld und Weidenfeller: BVB bietet Bayern die Stirn

Die einstigen Dortmunder Titelhelden Ottmar Hitzfeld und Roman Weidenfeller glauben an einen spannenden Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft in dieser Saison. «Der BVB hat einen Lauf, gewinnt auch Spiele, die sie auch hätten verlieren können. Ich rechne mit dem Zweikampf Bayern und Dortmund», sagte Hitzfeld, Meister-Trainer mit Dortmund und Bayern, der «Bild-Zeitung»(Samstag).

von dpa

20. Oktober 2018, 13:20 Uhr

Der BVB blieb unter dem neuen Trainer Lucien Favre in den ersten sieben Spielen als einziges Bundesliga-Team ungeschlagen und stürmte mit begeisterndem Fußball an die Spitze. Bayern, souveräner Meister der vergangenen sechs Jahre, kassierte vor dem achten Spieltag unter dem neuen Coach Niko Kovac zwei Niederlagen in Folge.

Von den Neuverpflichtungen haben beim BVB vor allem der belgische Mittelfeldstar Axel Witsel und das englische Nachwuchs-Talent Jadon Sancho eingeschlagen. Auch angesichts dieser Transfers sagte Ex-Torwart Weidenfeller: «Bei der aktuellen Mannschaft habe ich auch ein sehr gutes Gefühl.»

Hitzfeld wurde mit Dortmund zweimal Meister (1995, 1996) und holte 1997 die Champions League. Die Königsklasse gewann der Coach 2001 auch mit dem FC Bayern, den er zudem zu fünf Meisterschaften und drei Pokalsiegen führte. Weidenfeller wurde 2011 und 2012 unter Jürgen Klopp Meister und 2012 dazu Pokalsieger.