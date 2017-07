Trainingslager : Hertha testet gegen Baku und Galatasaray

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

In der Vorbereitungswoche vom 31. Juli bis 6. August in Schladming trifft das Team von Trainer Pal Dardai zunächst am Mittwoch auf Neftchi Baku aus Aserbaidschan. Am 5. August geht es dann gegen Galatasaray Istanbul in Kapfenberg, wie die Hertha vor dem Jubiläumsspiel zum 125. Geburtstag gegen den FC Liverpool mitteilte.

