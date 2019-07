Vorbereitungscamp in Neuruppin : Hertha ohne Torwart Kraft ins Trainingslager

Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird sein erstes Trainingslager in der Vorbereitung auf die neue Saison ohne Ersatztorhüter Thomas Kraft absolvieren.

von dpa

03. Juli 2019, 12:09 Uhr

Der 30-Jährige werde wegen einer Entzündung des Schleimbeutels in der Schulter individuell in Berlin trainieren, teilte der Hauptstadtclub vor der Abreise nach Neuruppin mit. Im Vorbereitungscamp in Brandenburg werde stattdessen der 19 Jahre alte Luis Klatte dabei sein.

Zudem kommen die Nationalspieler Peter Pekarik, Niklas Stark, Ondrej Duda und Muhammed Kiprit zum Team. Die deutschen U21-Nationalspieler Eduard Löwen, Maximilian Mittelstädt und Arne Maier stoßen nach dem zweiten Platz bei der EM in Italien und San Marino erst in rund zwei Wochen zum Team.

«Nachmittags werden wir den Schwerpunkt auf die konditionellen Grundlagen legen, damit wir den Körper auf Vordermann bringen», kündigte der neue Trainer Ante Covic für das einwöchige Trainingslager in Neuruppin an. Dort steht am 7. Juli auch ein Test gegen Drittligist Eintracht Braunschweig über dreimal 40 Minuten an. Vom 24. Juli bis 1. August bereitet sich Hertha zudem im österreichischen Stegersbach auf die Spielzeit vor.