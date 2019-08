Rekordtransfer perfekt : Hertha holt Lukebakio - Philipp-Wechsel «nicht darstellbar»

Berlin (dpa) – Unmittelbar nach dem Trainingslager in Österreich hat Hertha BSC Offensivspieler Dodi Lukebakio verpflichtet. Der 21-jährige belgische Offensivspieler kommt vom Premier-League-Club FC Watford zum Berliner Fußball-Bundesligisten.

von dpa

01. August 2019, 16:21 Uhr

Medienberichten zufolge zahlt Hertha für den Torjäger die vereinsinterne Rekordablösesumme von 20 Millionen Euro. Eine offizielle Angabe machte der Hauptstadtclub nicht. Nach Dedryck Boyata, Eduard Löwen und Daishawn Redan ist Lukebakio der vierte Neuzugang der Berliner.

«Dodi Lukebakio ist ein dynamischer Offensivspieler, der nicht nur Tore schießen kann, sondern auch das Auge für den Mitspieler hat. In der vergangenen Saison hat er seine Qualitäten in der Bundesliga unter Beweis gestellt», sagte Manager Michael Preetz. Lukebakio schoss als Leihspieler für Fortuna Düsseldorf in der Spielzeit 2018/19 insgesamt 14 Tore in 34 Pflichtspielen.

Für einen anderen möglichen Wechsel sieht Preetz «derzeit» keine Chance. «Zum Transfergerücht um Maximilian Philipp: Ein toller Spieler, dazu ein Berliner Junge. Aber eine Verpflichtung ist derzeit nicht darstellbar», schrieb der Manager auf Twitter. Die «Sport Bild» hatte zuvor darüber berichtet, dass der Wechsel des 25-jährige Dortmunder Stürmer unmittelbar bevor stände und es schon eine Einigung gäbe.

Philipp hatte in der Jugend schon für die Berliner gespielt, war dann über TeBe Berlin und Energie Cottbus beim SC Freiburg in die Bundesliga gekommen. Im Sommer 2017 wechselte der gebürtige Berliner für 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.