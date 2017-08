Spiel im Trainingslager : Hertha gewinnt Test gegen Team aus Baku klar mit 4:0

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Vladimir Darida (2. Minute), Sebastian Langkamp (10.) per Kopf, Kapitän Vedad Ibisevic (50.) und Alexander Esswein (65./Foulelfmeter) erzielten die Tore für das Team von Trainer Pal Dardai.

Der Coach wechselte nach 60 Minuten wie zuvor geplant die komplette Startelf aus. Ersatzkeeper Thomas Kraft stand zu Beginn im Tor, nach einer Stunde wurde er von Jonathan Klinsmann, der etatmäßigen Nummer drei, ersetzt.

Dem Hauptstadtclub gelang der siebte Sieg in der neunten Testpartie, zuletzt hatte es eine 0:3-Niederlage gegen den FC Liverpool gegeben. Das zweite Vorbereitungsspiel im Trainingslager bestreitet Hertha am Samstag in Kapfenberg gegen Galatasaray Istanbul. Im ersten Pflichtspiel steht am 14. August das DFB-Erstrundenduell bei Drittligist Hansa Rostock an.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 20:27 Uhr