Hannover-Sportdirektor : Heldt fehlt auf Pressekonferenz - Zukunft bei 96 unklar

Die Zukunft des wechselwilligen Sportdirektors Horst Heldt beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 hängt weiter in der Schwebe. Heldt fehlte am Mittwoch - obwohl eigentlich angekündigt und wie sonst üblich - bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bei 1899 Hoffenheim.

von dpa

25. April 2018, 13:22 Uhr

«Das hat nichts, aber auch gar nichts zu sagen. Außer, dass es zu diesem Thema nichts zu sagen gibt», sagte ein Clubsprecher. Heldt soll bei den Niedersachsen zum Geschäftsführer befördert werden, den ihm vorliegenden Vertrag will er aber nach übereinstimmenden Medienberichten nicht unterschreiben. Stattdessen zieht es ihn zum VfL Wolfsburg, wo er als Geschäftsführer Sport den dringend notwendigen Neuaufbau vollziehen soll.

Der Hauptgrund für Heldts Ablehnung des Geschäftsführervertrages liegt wohl vor allem in der Frage nach Kompetenzen. Heldt will für Transfers allein verantwortlich sein, 96-Boss Martin Kind pocht aber darauf, dass ein weiterer Geschäftsführer mitentscheidet. In Wolfsburg soll Heldt dagegen mit größer Machtfülle ausgestattet werden. Der ehemalige Sportvorstand von Schalke und Stuttgart soll in Wolfsburg einen Dreijahresvertrag erhalten, wenn Hannover ihn ziehen lässt. Dies dürfte jedoch nur gegen Zahlung einer Ablösesumme erfolgen.