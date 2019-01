Spiel gegen Borussia Dortmund : Hannover kann wieder Mittelfeldspieler Walace einsetzen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hannover 96 kann im Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund auf Walace zurückgreifen.

von dpa

25. Januar 2019, 16:24 Uhr

Der brasilianische Mittelfeldspieler absolvierte am Freitag die komplette Einheit und meldete sich für das Spiel beim Tabellenführer aus Dortmund einsatzbereit. Der 23-Jährige litt zuletzt unter muskulären Problemen.

Für den stark in der Kritik stehende 96-Trainer André Breitenreiter geht es in der Partie beim Spitzenreiter auch um dessen Zukunft. Eine mögliche Niederlage in Dortmund könnte für den 45 Jahre alten Coach des Tabellenvorletzten das Ende in Hannover bedeuten.