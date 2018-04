Offensivspieler : Götze gibt Hoffnung auf WM-Teilnahme noch nicht auf

Mario Götze sieht noch immer Chancen für sich auf eine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. «Ich bin mir sicher, dass ich mit meinen Qualitäten der Mannschaft helfen kann, den Titel erneut zu gewinnen», sagte der Dortmunder der «Bild»-Zeitung.

von dpa

14. April 2018, 08:19 Uhr

Bundestrainer Joachim Löw will am 15. Mai seinen Kader für das Turnier in Russland benennen. In den beiden letzten Testspielen der Nationalmannschaft im März gegen Spanien und Brasilien hatte er auf den Siegtorschützen des WM-Finals 2014 gegen Argentinien verzichtet.

«Der Bundestrainer kennt mich seit vielen Jahren und weiß, welche Qualitäten ich habe», sagte der 26 Jahre alte Offensivspieler von Borussia Dortmund. «Diese habe ich ja nicht verloren, im Gegenteil, ich bin durch die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, als Persönlichkeit gereift.»

Götze will sich in der Schlussphase der Bundesliga für die WM noch einmal empfehlen. «Ich weiß, dass die kommenden fünf Spiele sehr wichtig für mich sind», meinte er, «aber sie sind nicht alleine ausschlaggebend dafür, ob ich mit nach Russland fahre oder nicht.» Sein letztes von bislang 63 Länderspielen bestritt er am 14. November 2017 beim 2:2 gegen Frankreich.