Vertrag bis 2022 : Gladbach holt Schweizer Nationalspieler Zakaria

Der 20-Jährige kommt von den Young Boys Bern. Die Ablösesumme soll laut Medienberichten zwischen zehn Millionen und zwölf Millionen Euro liegen. Zakaria soll noch am heutigen Freitag offiziell vorgestellt werden.

Er ist als Nachfolger für den zu Borussia Dortmund gewechselten Mahmoud Dahoud vorgesehen. Zakaria ist nach Vincenzo Grifo, der für etwa sechs Millionen Euro vom SC Freiburg kam, und dem 17 Jahre alten Franzosen Mickael Cuisance (AS Nancy) die dritte Verpflichtung für die kommende Saison.

Die Gladbacher hatten schon länger Interesse an dem Schweizer. Im vergangenen Jahr traf Borussia in den Champions-League-Playoffs auf Bern und überzeugte. In Yann Sommer, Nico Elvedi, Josip Drmic und Djibril Sow stehen bereits vier Eidgenossen im Gladbacher Kader.

erstellt am 09.Jun.2017 | 11:29 Uhr