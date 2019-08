Bundesliga : Für Hertha-Stürmer Selke sind Löw-Worte «Riesenansporn»

Davie Selke empfindet die Äußerungen von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw vor der Sommerpause als «Riesenansporn» und «Riesenehre».

von dpa

07. August 2019, 13:42 Uhr

«Ich will aber erstmal Leistung zeigen und auf dem Platz Taten sprechen lassen», sagte der 24 Jahre alte Angreifer von Bundesligist Hertha BSC. Löw hatte ihn Anfang Juni in einem Interview mit dem «Kicker» als einen positiven Spielertypen bezeichnet, der unglaubliches Engagement und Tempo in seinen Aktionen habe.

«Das sind positive Ansätze, aber da muss auch noch ein Entwicklungsschub kommen», hatte Löw allerdings auch gesagt. Er würde sich wünschen, dass ein Spieler wie Selke 12, 15 Tore in einer Saison erzielen wurde. «Denn das muss ein Spieler schon machen, der für Deutschland etwas Entscheidendes international bewegen will», hatte Löw erklärt. «Ich habe das mitbekommen», sagte Selke nun.

Für die kommende Saison hat er sich - das sei immer sein Anspruch - eine Trefferzahl im zweistelligen Bereich vorgenommen. In der vergangenen Spielzeit waren Selke nur drei Tore gelungen. «Ich fühle mich fit, ich fühle mich bereit», sagte er nun. Selke wird allerdings wohl gegen den zehn Jahre älteren Kapitän Vedad Ibisevic um die Mittelstürmerposition kämpfen müssen.

Die Berliner starten am Sonntag beim VfB Eichstätt im DFB-Pokal in die Pflichtspielsaison. Zum Ligaauftakt tritt die Hertha am 16. August beim Titelverteidiger und deutschen Rekordmeister FC Bayern München an.