Bundesliga : Früherer Meistertrainer Daum: VfB braucht «klare Struktur»

Nach Ansicht des früheren Meistertrainers Christoph Daum muss der neue Coach des VfB Stuttgart dem Team eine neue Grundordnung vorgeben.

von dpa

09. Oktober 2018, 10:02 Uhr

«Die Mannschaft ist Tabellenletzter, und das sicher nicht ohne Grund. Sie braucht wieder eine klare Struktur und Stabilität», sagte der 64-Jährige der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten». «Der Kader ist gut genug für einen Mittelfeldplatz, dabei bleibe ich», fügte Daum an, der die Schwaben 1992 zur Meisterschaft geführt hatte, ihnen nun aber keinen konkreten Vorschlag für die Trainersuche machen wollte.

Die Stuttgarter hatten sich nach dem 1:3 bei Hannover 96 am Sonntag von Trainer Tayfun Korkut getrennt. Im nächsten Auftritt in der Fußball-Bundesliga am 20. Oktober gegen Borussia Dortmund soll bestenfalls ein neuer Trainer in der Verantwortung stehen.