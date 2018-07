Trainigslager in Schruns : Freiburger Ravet fällt verletzt aus - Petersen angekommen

Offensivspieler Yoric Ravet ist vorzeitig aus dem Trainingslager des SC Freiburg im österreichischen Schruns abgereist.

von dpa

24. Juli 2018, 14:34 Uhr

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat sich der 28-Jährige bereits am vergangenen Donnerstag im Testspiel beim FV Ravensburg einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Der Franzose wird drei bis vier Wochen ausfallen und wahrscheinlich den Saisonstart verpassen. Schon in der vergangenen Spielzeit hatte Ravet, der 2017 von den Young Boys Bern gekommen war, Verletzungsprobleme und fast die gesamte Rückrunde gefehlt.

Unterdessen ist Nationalspieler Nils Petersen in Schruns angekommen und am Dienstag ins Trainingslager eingestiegen. Der Stürmer hatte ein verlängertes Wochenende frei bekommen, da er wegen des Trainingslagers mit der Nationalmannschaft in Südtirol eine kürzere Sommerpause hatte als seine Kollegen.