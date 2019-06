SC-Neuzugang : Freiburg verpflichtet Südkoreaer Changhoon Kwon

Der SC Freiburg hat den südkoreanischen Fußball-Nationalspieler Changhoon Kwon verpflichtet. Der 24 Jahre alte Offensivspieler kommt vom französischen Erstligisten Dijon FCO, wie der Bundesliga-Club mitteilte.

von dpa

28. Juni 2019, 14:55 Uhr

Wie lange sein Vertrag in Freiburg gültig ist, teilte der SC wie gewohnt nicht mit. «Changhoon ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der über die Außen kommen, aber genauso zentral spielen kann», sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach. Für Dijon erzielte der Südkoreaner in 68 Partien 15 Tore und bereitete vier Treffer vor. Er erhält in Freiburg die Rückennummer 28.