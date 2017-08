Hasenhüttl warnt : Freiburg «schwerstdenkbare Aufgabe»: RB braucht Punkte

RB Leipzig will mit aller Entschlossenheit im zweiten Bundesliga-Spiel der Saison die ersten drei Punkte holen. Gegen den SC Freiburg sind diese am Sonntag (15.30 Uhr) auch Pflicht, will der Champions-League-Teilnehmer nicht schon frühzeitig in der Saison unter Druck geraten.