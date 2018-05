Nach Klassenerhalt : Freiburg jubelt, aber: Abstiegskampf geht wieder los

Der SC Freiburg hat den Klassenverbleib geschafft. Am Ende einer harten Saison fehlt manchem aber sogar die Energie zum Feiern. Petersen denkt bereits an den Abstiegskampf der kommenden Saison, Trainer Streich wollte von Fußball erst mal nichts mehr wissen.

von dpa

13. Mai 2018, 10:52 Uhr

Christian Streich hatte erstmal genug vom Fußball.

«Ich gehe sofort in den Urlaub. Unser Bub hat nur zwei Wochen Pfingstferien. Also muss man schauen, dass man die zwei Wochen irgendwo anders verbringt als auf dem Kickplatz», erklärte Streich nach dem 2:0 gegen den FC Augsburg und der Nicht-Abstiegs-Party im Breisgau.

Mit dem Sieg konnte sein Team doch noch erfolgreich eine Saisonverlängerung in Form zweier Relegationsspiele gegen Holstein Kiel abwenden. «Es gibt andere schöne Orte, wo man nun diese Woche hinfliegen kann - außer Kiel», sagte Freiburgs Nils Petersen, der die Saison mit 15 Treffern auf Rang zwei der Torjägerliste in der Fußball-Bundesliga beendete.

Der VfL Wolfsburg muss am 17. und 21. Mai nun gegen Kiel um den Verbleib in der Bundesliga spielen, Freiburg darf als 15. der Tabelle sofort damit anfangen, die Spielzeit zu verarbeiten. «Die Mannschaft ist extrem gut mit dem Druck umgegangen. Es war eine extreme Saison», sagte Streich nach dem viel umjubelten Sieg gegen die Augsburger am Samstag. Rückschläge wie die schwere Verletzung von Florian Niederlechner, der mit einer gebrochenen Kniescheibe fast die ganze Saison verpasste, trafen Freiburg besonders hart.

Nach dem Klassenerhalt aus eigener Kraft gab Streich den Spielern ein paar Minuten Vorsprung und ging schließlich selbst in die Kurve. Gerührt von dem großartigen Zuspruch der Anhänger klatschte der 52-Jährige mit einigen ab, herzte dann Stürmer Petersen und ließ sich lange mitsamt seiner Mannschaft feiern. Nicolas Höfler (49. Minute) und Tim Kleindienst (65.) hatten zuvor mit ihren Treffern dafür gesorgt, dass die allermeisten der 24.000 Zuschauer im ausverkauften Schwarzwald-Stadion ausgiebig jubeln und feiern konnten.

Allerdings gab es auch ein klein bisschen Wehmut, denn während der spontanen Feierlichkeiten verabschiedete der Sport-Club auch sieben Spieler - darunter Kapitän Julian Schuster. «Er wird dem Verein in einer anderen Funktion erhalten bleiben», sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Details dazu werde man kommunizieren. «Ich habe wenige Spieler in meiner Karriere kennengelernt, die so eine Ausstrahlung auf die Mannschaft haben. Größere Vorbilder gibt es hier nicht», sagte Petersen in Richtung des 33-Jährigen, der zehn Jahre in Freiburg spielte und dabei auf 219 Bundesliga-Spiele kam.

Auch Marc Oliver Kempf verabschiedete sich. Der Innenverteidiger wechselt allem Anschein nach zum Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart. Ebenfalls nicht mehr für Freiburg spielen werden in der kommenden Saison Georg Niedermeier, Gaetan Bussmann, Bartosz Kapustka, Karim Guede und Patric Klandt. Für alle anderen heißt es entspannen und dann den Blick auf die nächste Saison richten. Oder, wie es Petersen formulierte: «Ende Juni geht der Abstiegskampf schon wieder los wahrscheinlich.»