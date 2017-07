Fünfjahresvertrag : FC Köln verpflichtet Verteidiger Jorge Meré

vergrößern 1 von 1 Foto: Alberto Morante 1 von 1

Zuletzt verlor Meré mit Spanien das U21-Finale bei der Europameisterschaft in Polen gegen Deutschland. «Er ist für sein Alter sehr weit, war in Gijon in den letzten zwei Jahren Stammspieler und hat in diesem Sommer bei der U21-EM auch international überzeugt. Er gibt uns in der Defensive weitere Möglichkeiten», erläuterte FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke in einer Clubmitteilung vom Donnerstag.

erstellt am 20.Jul.2017 | 18:36 Uhr