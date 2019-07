Personalie : FC Bayern lässt unzufriedenen Renato Sanches nicht ziehen

Der FC Bayern München wird den mit seinen Einsatzzeiten unzufriedenen Mittelfeldspieler Renato Sanches im Sommer nicht ziehen lassen.

20. Juli 2019, 07:23 Uhr

«Renato Sanches bleibt», erklärte Trainer Niko Kovac in Houston, wo der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntag (2.00 Uhr MESZ) im zweiten Spiel des International Champions Cups gegen Real Madrid antritt.

Der 21 Jahre alte Portugiese hatte während der USA-Reise der Bayern erneut Wechselgedanken geäußert und von «guten Angeboten» gesprochen, die ihm vorlägen. Der Verein reagierte nun darauf. «Es ist wirklich so, dass wir mit Renato gesprochen haben und ihm gesagt haben, dass wir ihn gerne behalten möchten», sagte Kovac.

Natürlich habe Sanches über seine Zukunft nachgedacht «nach der letzten Saison», sagte der Coach. Aber man habe ihm die Argumente für einen Verbleib in München aufgezeigt. «Er hat das dann schon eingesehen und sieht seine Zukunft hier», sagte Kovac.

Renato Sanches war 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Bayern gewechselt und zwischenzeitlich schon einmal für ein Jahr an Swansea City ausgeliehen. In der vergangenen Saison kam er in 24 Pflichtspielen zum Einsatz. Kovac gab sich überzeugt, dass der Portugiese «in dieser Saison mehr Einsätze bekommen wird».

Die weitere Planung mit Sanches bedeute aber nicht automatisch, dass die Münchner für das Mittelfeld keinen Akteur mehr verpflichten würden. «Wenn wir Bedarf sehen beziehungsweise Qualität, dann werden wir uns dementsprechend darum bemühen», betonte Kovac.

Als möglicher Zugang wird der spanische U21-Europameister Marc Roca gehandelt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona könnte für eine vertraglich fixierte Ablösesumme von 40 Millionen Euro den Verein wechseln.