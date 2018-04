Von 2 bis 1000 : Elf Zahlen zum 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga

3 - Der Hattrick von Kevin Volland beim 4:1 gegen Eintracht Frankfurt war sein erster in der Fußball-Bundesliga. Er brauchte dafür nur 18 Minuten.

von dpa

15. April 2018, 13:07 Uhr

5 - Scorerpunkte hat Stuttgarts Winter-Neuzugang Erik Thommy nach seinem Tor gegen Hannover 96 in der Rückrunde bereits gesammelt. Nur Mario Gomez, der andere Wintertransfer des VfB, hat mehr (7).

7 - Die TSG 1899 Hoffenheim ist seit sieben Liga-Spielen ungeschlagen. Eine bessere Serie kann aktuell kein Bundesligist vorweisen. Außerdem war das 2:0 gegen den HSV der dritte Zu-Null-Heimsieg nacheinander - Vereinsrekord.

9 - Gegentore hat der VfB Stuttgart in seinen 15 Bundesliga-Heimspielen in dieser Saison erst kassiert. Kein anderes Bundesliga-Team steht im eigenen Stadion sicherer.

17 – Die Bayern bewiesen gegen Gladbach einmal mehr, dass sie mit Köpfchen spielen. Sandro Wagners 2:1 war das 17. Kopfballtor der Münchner in der laufenden Spielzeit – Ligahöchstwert. In der Vorsaison gab es nur neun Kopfballtore. Der Ligarekord der Münchner steht bei 21.

35 - Fünf Punkte betrug der Gladbacher Rückstand auf den FC Bayern nach dem 2:1-Sieg der Fohlen im Hinspiel. Jetzt sind es 35.

50 - Im Alter von 18 Jahren und 307 Tagen absolvierte Leverkusens Kai Havertz am Samstag sein 50. Bundesliga-Spiel. Jünger war bei Erreichen dieser Marke noch niemand in der Liga-Historie. Er löst Nationalstürmer Timo Werner an der Spitze dieser Statistik ab.

178 – Mit seinem Treffer zum 5:1 machte Robert Lewandowski in der ewigen Bundesliga-Torjägerliste weiter Boden gut. Mit 178 Toren belegt der Pole Platz sieben, auf den vor ihm liegenden Stefan Kuntz fehlt dem 29-jährigen Bayern-Stürmer nur noch ein weiterer Treffer. Auf den drittplatzierten Jupp Heynckes sind es noch 42.

300 - HSV-Profi Aaron Hunt hat gegen die TSG 1899 Hoffenheim sein 300. Bundesliga-Spiel bestritten. Der 31-Jährige erzielte insgesamt 55 Tore und gab 46 Vorlagen. Vom Platz geschickt wurde er nur einmal.

350 - Minuten war Hertha BSC im eigenen Stadion torlos geblieben, dann traf Davie Selke beim 2:1 gegen Köln doppelt.

1000 - Der zweite Treffer von Selke gegen Köln war das 1000. Bundesligator von Hertha BSC im heimischen Olympiastadion.