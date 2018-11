Adduktoren-Operation : Eintracht-Profi Torró fällt mehrere Monate aus

Eintracht Frankfurt muss voraussichtlich vier bis fünf Monate auf seinen Mittelfeldspieler Lucas Torró verzichten.

von dpa

21. November 2018, 21:01 Uhr

Der 24 Jahre alte Spanier wird in den nächsten Tagen in Barcelona an den Adduktoren operiert, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. «Für Lucas und für uns sind das ganz schlechte Nachrichten, da er sich sportlich bis zu dieser Verletzung richtig gut entwickelt hat», sagte Sportdirektor Bruno Hübner. Torró hat in dieser Spielzeit fünf Einsätze in der ersten Liga absolviert.