In Südtirol : Eintracht 1:1 gegen Benevento Calcio - letzter Test

Der Bundesligist geriet vor 1200 Zuschauern in der 34. Minute durch einen Treffer von Fabio Lucioni mit 0:1 in Rückstand. Erst in der 75. Minute gelang dem kurz zuvor eingewechselten Mijat Gacinovic der Ausgleich.

Nach acht Tagen in Gais und zwei Testspielen steht die Rückreise in die Mainmetropole auf dem Programm. Bis zum 3. August haben die Eintracht-Profis, die zuvor das erste Trainingscamp in den USA absolvierten, dann trainingsfrei.

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 20:11 Uhr