Gladbach-Sportdirektor : Eberl: Transfermarkt «an Perversität nicht zu überbieten»

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat einen Verkauf von Stürmer Alassane Pléa ausgeschlossen und sich kritisch über die Situation am Transfermarkt geäußert.

von dpa

29. Januar 2019, 07:38 Uhr

«Bei Pléa macht es keinen Sinn, dass ich einen Spieler hole, der mir im halben Jahr zehn Tor schießt, und den ich dann für viel Geld verkaufe», sagte Eberl bei «100 % Bundesliga - Fußball bei NITRO». Er sei Sportdirektor und «auf den sportlichen Erfolg mehr erpicht als auf die Millionen, die es gäbe. Aber das zeigt, wie kurios dieser Transfermarkt ist. An Perversität nicht zu überbieten.»

Er wolle «in die Champions League, nach Europa kommen. Da brauche ich einen, der Tore schießt. Daher werden wir Pléa nicht abgeben», sagte der Manager des Tabellendritten der Fußball-Bundesliga.

Bei Josip Drmic hingegen schloss der 45-Jährige einen Weggang bis zum Schließen des Transferfensters am Donnerstag nicht aus. «Bei Drmic ist es so, dass er am weitesten vom Kader, den ersten Elf, entfernt ist. Da wären wir offen, wenn es noch etwas gäbe», sagte Eberl.