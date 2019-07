Transfermarkt : Dritter Club im dritten Jahr: BVB leiht Passlack erneut aus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verleiht Felix Passlack erneut für ein Jahr. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler wechselt bis zum Sommer 2020 zum niederländischen Ehrendivisionär Fortuna Sittard, teilte der BVB mit.

von dpa

02. Juli 2019, 14:31 Uhr

Passlack wird somit in der dritten Saison in Folge an den dritten Verein verliehen. In der vergangenen Saison spielte Passlack, der im Alter von 17 Jahren in der Fußball-Bundesliga für den BVB debütierte, noch für den englischen Zweitligisten Norwich City.

Zur Saison 2017/18 hatte Hoffenheim den Rechtsverteidiger eigentlich für zwei Jahre ausgeliehen. Das Geschäft wurde nach nur einer Saison indes abgebrochen. Passlack konnte sich weder in Hoffenheim noch in England durchsetzen.