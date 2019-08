Neue Regel : DFL will Bundesliga-Trainer nach 4. Gelber Karte sperren

Die Deutsche Fußball Liga plant künftig eine Sperre für Bundesliga-Trainer nach der vierten Gelben Karte.

von dpa

06. August 2019, 11:40 Uhr

Das DFL-Präsidium werde einen entsprechenden Antrag der Generalversammlung der 36 Profivereine am 21. August in Berlin vorlegen, kündigte Ansgar Schwenken, DFL-Direktor für Fußball-Angelegenheiten und Fans, bei einem Medienworkshop in Köln an.

Bislang war über eine Sperre bereits nach drei Gelben Karten spekuliert worden. Mehrere Bundesliga-Trainer hatten die Einführung der neuen Regel heftig kritisiert und Sorgen geäußert, durch diese in ihrer Arbeit behindert zu werden. Schwenken betonte nun, es gehe nicht um Disziplinierung, sondern den vernünftigen Umgang miteinander. Eine Verwarnung solle künftig erst nach vorhergehenden Ermahnungen durch den Vierten Offiziellen und den Schiedsrichter ausgesprochen werden.