DFB-Pokal im Gepäck : BVB auf Asien-Tour: Begeisterter Empfang in Japan

vergrößern 1 von 1 Foto: Ina Fassbender 1 von 1

«Der Empfang war noch intensiver als vor zwei Jahren», sagte Torhüter Roman Weidenfeller nach der Ankunft in Tokio. Viele Fans in BVB-Trikots erwarteten den Pokalsieger am Flughafen. «Die sind noch verrückter als ich», sagte Stürmer-Star Pierre-Emerick Aubameyang. Kapitän Marcel Schmelzer präsentierte den den Japanern den DFB-Pokal und schrieb Autogramme.

Der Bundesliga-Dritte war am Donnerstag von Frankfurt aus zu einer strapaziösen, knapp einwöchigen PR-Tour nach Japan und China mit Spielen gegen Urawa Red Diamonds und den AC Mailand aufgebrochen.

Mitteilungen Borussia Dortmund

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 09:26 Uhr