Bis 2022 : Borussia Dortmund verlängert Vertrag mit Talent Sancho

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund plant langfristig mit Jadon Sancho und hat den Vertrag mit dem 18 Jahre alten Engländer vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

von dpa

02. Oktober 2018, 16:41 Uhr

«Jadon Sancho ist ganz sicher einer der spannendsten Spieler in Europa. Mit der Vertragsverlängerung tragen wir seiner sehr, sehr positiven Entwicklung Rechnung», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Dienstag über den Flügelstürmer. Sancho spielt seit einem Jahr für Dortmund und gilt in seiner Heimat als eines der größten Talente.

Seit August 2017 wurde Sancho in bislang 18 Bundesliga- und je einem Champions-League- und DFB-Pokalspiel eingesetzt. In der aktuellen Saison hat er eine bemerkenswerte Erfolgsquote: In 124 Erstliga-Minuten war der 18-Jährige an sieben Treffern mit einem Tor und sechs Vorlagen beteiligt.

«Ich bin sehr froh, dass ich mich vor gut einem Jahr für den Wechsel nach Dortmund entschieden habe, denn es hat sich alles bewahrheitet: Diese Stadt lebt Fußball wie kaum eine andere, und beim BVB erhalten junge Spieler Einsatzzeiten», sagte Sancho. Er könne sich beim BVB hervorragend entwickeln. «Ich bin rundum glücklich und zufrieden und stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein. Hier entsteht etwas Großartiges», bemerkte der junge Profi.