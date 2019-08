Eintracht-Sportvorstand : Bobic über Druck für Kovac bei Bayern: «Da muss er durch»

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat kein Mitleid mit dem früheren Frankfurter Trainer Niko Kovac, der beim FC Bayern immer wieder in der Diskussion steht.

von dpa

08. August 2019, 08:44 Uhr

«Da muss er durch. Das wird er auch schaffen, weil er eine starke Persönlichkeit ist und weil er weiß: Bei Bayern ticken die Uhren anders», sagte Bobic (47) dem «Mannheimer Morgen». Kovac (47) war im Vorjahr nach dem DFB-Pokalsieg vom hessischen Fußball-Bundesligisten nach München gewechselt und hatte dort nach einem turbulenten Jahr noch Meistertitel und Pokal gewonnen.

«Natürlich ist es manchmal nicht einfach, sich in dem Spannungsumfeld zu behaupten. Aber ihm ist es im ersten Jahr in einer ganz schwierigen sportlichen Situation mit Bravour gelungen. Das nötigt mir Respekt ab», sagte Bobic. Diskussionen werde es beim deutschen Rekordmeister immer geben. So hatte Kovac im vergangenen Herbst nach einer Negativserie bereits um seinen Job bangen müssen. Zuletzt hatte ihn Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wegen forscher Aussagen über den erhofften Transfer von Leroy Sané kritisiert.