Neuzugang aus Augsburg : Bobadilla kehrt zu Borussia Mönchengladbach zurück

Der 30 Jahre alte Nationalspieler Paraguays hat nach Borussia-Angaben einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Der in Argentinien geborene Stürmer spielte schon von Juli 2009 bis Januar 2011 und von Juni 2011 bis Januar 2012 für die Elf vom Niederrhein. Mitte August 2013 war er dann vom FC Basel nach Augsburg gekommen. In 94 Bundesligaspielen traf er 21 Mal. Bobadillas Kontrakt in Augsburg war ursprünglich bis 2020 datiert. Zur Ablösesumme machte der fünfmalige deutsche Meister Mönchengladbach keine Angaben.

Der FCA verliert in Bobadilla die nächste Führungsfigur. Der Stürmer sei mit dem «ausdrücklichen Wunsch» an den Verein herangetreten, eine neue Herausforderung mit «neuer Motivation» angehen zu wollen, sagte Manager Stefan Reuter.

Vereinsmitteilung

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 15:50 Uhr