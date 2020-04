Neuer Flick-Assistent? : «Bild»: FC Bayern erwägt Beförderung von Klose

Der FC Bayern erwägt laut einem Medienbericht die Beförderung von Miroslav Klose zum Assistenten von Chefcoach Hansi Flick bei den Profis.

Avatar_shz von dpa

06. April 2020, 11:19 Uhr

Der ehemalige Nationalspieler trainiert aktuell die U17 des deutschen Fußball-Rekordmeisters, sein Vertrag bei dem Nachwuchsteam läuft aber im Sommer aus. Wie die «Bild»-Zeitung berichtete, sei der 41-Jährige ein aussichtsreicher Kandidat auf den Job in der ersten Mannschaft. Für Klose sei dies eine «ernsthafte Option», hieß es. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Flick, dessen Kontrakt als Cheftrainer in München bis 30. Juni 2023 verlängert wird, und Klose kennen sich aus den gemeinsamen Zeiten bei der Nationalmannschaft. 2014 wurden der WM-Rekordtorschütze und der Assistent von Bundestrainer Joachim Löw zusammen Weltmeister. Der 55-jährige Flick hatte in einem Interview im März bereits gesagt, dass Klose in seinen Bayern-Überlegungen «immer ein Thema» sei.