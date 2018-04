Vehementer Protest : «Bild»: DFB ermittelt gegen Freiburg-Coach Streich

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes ermittelt nach Informationen der «Bild»-Zeitung gegen Christian Streich, den Trainer von Bundesligist SC Freiburg.

von dpa

05. April 2018, 08:41 Uhr

«Die Ermittlungen laufen», sagte DFB-Chefankläger Anton Nachrainer dem Blatt. Dem Bericht zufolge will der Kontrollausschuss noch heute eine Strafe beantragen.

Anlass ist Streichs vehementer Protest während der 0:2-Niederlage beim FC Schalke 04 am vorigen Samstag. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Stürmer Nils Petersen hatte sich Streich bei Schiedsrichter Tobias Stieler derart heftig beschwert, dass ihn seine Assistenten zurückhielten. Stieler schickte Streich danach auf die Tribüne.

Den Einspruch des SC Freiburg gegen Petersens Platzverweis wies das DFB-Sportgericht am Mittwoch zurück. Dagegen will der Club jedoch ebenfalls vorgehen und somit die automatische Sperre für ein Spiel abwenden. Stieler hatte Petersen in der 64. Minute verwarnt, der Torjäger erklärte danach, er habe dies nicht mitbekommen, weil die Gelbe Karte in seinem Rücken gezeigt worden sei. Drei Minuten später sah Petersen Gelb-Rot. Das DFB-Sportgericht erklärte, es liege ein offensichtlicher Irrtum des Spielers vor, nicht des Schiedsrichters.