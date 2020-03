Bundesliga am Sonntag : Bayern mit Zirkzee im Angriff - Torwartwechsel beim FCA

Der FC Bayern München tritt im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg mit Youngster Joshua Zirkzee im Angriff an.

Avatar_shz von dpa

08. März 2020, 14:50 Uhr

Trainer Hansi Flick setzt in der Allianz Arena wieder auf den 18 Jahre alten Niederländer als Ersatz für den noch verletzten Torjäger Robert Lewandowski. Zirkzee hat in bislang vier Bundesligapartien drei Tore erzielt.

Außerdem rückt Jérôme Boateng nach einem Magen-Darm-Infekt wieder in die Münchner Startelf. Die beim 1:0 im DFB-Pokal-Viertelfinale eingesetzten Leon Goretzka und Corentin Tolisso sitzen diesmal zunächst auf der Ersatzbank.

Augsburgs Trainer Martin Schmidt wechselt den Torhüter. Andreas Luthe kommt für den inkonstanten Tomas Koubek zum Einsatz. Routinier Luthe hatte in der vergangenen Saison beim 1:1 in München eine ganz starke Leistung gezeigt. Auch Kapitän Daniel Baier steht nach Sperre wieder in der FCA-Startelf.