Leverkusen : Bayer-Trainer Herrlich: Havertz das größte Talent seit Kroos

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hofft auf eine baldige Nominierung von Kai Havertz für die deutsche A-Nationalmannschaft, vielleicht schon in der kommenden Woche.

von dpa

23. August 2018, 11:34 Uhr

«Er ist das größte Talent, das ich seit Toni Kroos gesehen habe», sagte Leverkusens Trainer Heiko Herrlich über den 19-Jährigen der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe schon vor der WM gedacht, dass so ein Spieler der Mannschaft hätte weiterhelfen und lernen können. Aber ich denke, der Bundestrainer weiß ganz genau, was er zu tun und wen er zu nominieren hat.» Bayer-Sportdirektor Jonas Boldt erklärte: «Fußballerisch passt Kai Havertz in jede Mannschaft.»

Bei seinem Bundesligadebüt 2016 war Havertz zum jüngsten Spieler der Leverkusener Erstliga-Historie avanciert. Mit 18 Jahren wurde er zum jüngsten Profi mit 50 Bundesliga-Einsätzen überhaupt. Am 9. September, vor dem Länderspiel zwischen dem DFB-Team und Peru in Sinsheim, erhält er die Fritz-Walter-Medaille als bester deutscher Nachwuchsspieler.