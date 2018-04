Nach Fan-Unmut : Bayer-Sportdirektor Völler: Nachdenken über Montagsspiele

Bayer-Sportdirektor Rudi Völler hat ein Nachdenken über die Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga gefordert. «Wenn die Fans das aber ablehnen, muss man diese Entscheidung neu überdenken«, sagte der Manager von Bayer Leverkusen dem Sportbuzzer.

von dpa

06. April 2018, 07:50 Uhr

Man habe in der Vergangenheit donnerstags in der Europa League gespielt, habe aber am Samstag schon wieder in der Bundesliga antreten müssen. «So etwas darf nicht mehr passieren», sagte der Fußball-Weltmeister von 1990. Für ihn sei es kein Problem nach einem Europa-League-Spieltag am Sonntag wieder anzutreten. «Hier aber gilt es die Interessen des DFB zu berücksichtigen, der weitere Sonntagsspiele ablehnt, um den Amateurfußball zu schützen», meinte Völler.

Die Zersplitterung des Spieltags aufgrund des neuen Fernsehvertrags hatte für Unmut bei Fans gesorgt. Insgesamt werden in dieser Saison fünf Partien am Montagabend ausgetragen. Bei den Spielen hatte es immer wieder Proteste gegeben.