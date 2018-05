Druck-Debatte : Augsburgs Hinteregger: «Keiner will Schwächen zeigen»

Der Augsburger Verteidiger Martin Hinteregger hat in der von Per Mertesacker angestoßenen Debatte über Druck im Profifußball von Erfahrungen aus seinem eigenen Umfeld berichtet.

von dpa

08. Mai 2018, 10:57 Uhr

«Keiner will Schwächen zeigen und deshalb wird das Thema totgeschwiegen. Wer aber im Profifußball keinen Druck verspürt, ist ein sehr einmaliger Spieler», sagte der österreichische Verteidiger in einem Interview spox.com. «Ich persönlich hatte Mitspieler, die vor Spielen kotzten, weil sie es nicht mehr aushielten. Wenn das Woche für Woche passiert, ist das schon brutal.»

Der 25-Jährige Hinteregger verfolgt verwundert den Umgang von Jungprofis mit sozialen Medien. «Letztens stand ein Nachwuchsspieler zum ersten Mal im Profikader. Und was ist seine erste Reaktion? Er macht ein Foto von seinem Dress, postet es auf irgendeiner Seite und möchte dadurch Anerkennung bekommen», berichtete der Bundesligaspieler Hinteregger. «Wer am Anfang seiner Karriere aber zu viel öffentliche Anerkennung bekommt, glaubt schnell, dass er schon etwas erreicht hat - obwohl dem nicht so ist. Nach dem ersten Hype geht die Leistungskurve oft schnell nach unten. Das liegt aber nicht am Sportlichen, sondern am Mentalen.»

Hinteregger versucht nach eigener Aussage jungen Teamkollegen dabei zu helfen. «Kevin Danso zum Beispiel, denn er postet oft auf Instagram oder Snapchat und schaut dann, was seine Fans dazu sagen. Das ist gefährlich», mahnte Hinteregger.