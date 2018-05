«Kölner Stadt-Anzeiger» : Auch Risse will beim 1. FC Köln bleiben

Dem 1. FC Köln bleibt trotz des Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga laut «Kölner Stadt-Anzeiger» eine weitere Stütze erhalten.

von dpa

02. Mai 2018, 19:23 Uhr

Wie zuvor Nationalspieler Jonas Hector, Torhüter Timo Horn und Mittelfeldspieler Marco Höger will auch Marcel Risse nach eigenem Bekunden keinen Gebrauch von einer Ausstiegsklausel im Vertrag machen. «Ich bleibe beim FC. Ich habe das mit meiner Frau und meinem Berater so entschieden. Wir haben hier alles, was uns glücklich macht. Ich finde es schön, dass andere Spieler das ähnlich sehen», sagte der 28 Jahre alte Flügelspieler der Zeitung.

Der von zwei Knieverletzungen genesene Risse lobte die Entscheidung seiner Mitstreiter, dem Club die Treue zu halten. «Nicht umsonst bleiben Stützen wie Jonas Hector oder Timo Horn bei uns. Das ist ein Signal, auch an die Fans: Das ist kein kompletter Neuanfang.»

Vor allem die Entscheidung von Nationalspieler Hector nötigt ihm Respekt ab. «Das ist so etwas Einmaliges, das rechne ich ihm hoch an. Und das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich und entspricht nicht dem allgemeinen Bild, das viele von Profi-Fußballern haben», sagte Risse. Er ist wie Horn und Höger in Köln geboren.