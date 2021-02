Überblick : Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Das Titelrennen zwischen Bayern und Leipzig bleibt spannend. Nach dem nächsten Debakel gibt sich Schalke-Trainer Gross kämpferisch. Ein Abstiegskandidat will die Niederlagen der Konkurrenz nutzen.

Frankfurt am Main | Schwächephase überwunden, Vorsprung gewahrt: Der FC Bayern München geht gestärkt in den modernen Klassiker bei Borussia Dortmund am kommenden Spieltag. Nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln beträgt das Polster des Spitzenreiters auf RB Leipzig jedoch weiter...

