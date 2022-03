2. Liga : Büskens soll der Aufstiegstrainer werden: „Er lebt Schalke“

Der FC Schalke 04 hat einen Nachfolger für Trainer Dimitrios Grammozis gefunden. Mike Büskens übernimmt bis zum Saisonende. Das Training beim Zweitligisten leiten, kann der 53-Jährige aber noch nicht.

Kein externer Kandidat, sondern eine interne Lösung mit einem Kult-Schalker: Der bisherige Co-Trainer Mike Büskens soll den FC Schalke 04 zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga führen. Der 53-Jährige folgt interimsweise auf Dimitrios Grammozis, den die Gelsenkirchener am Sonntag freigestellt hatten. „Er lebt Schalke und Gelsenkirchen 24 Stunden am Tag...

