Pläne der Clubvereinigung : Brief von Fanvertretern: Europapokal-Reform eine „Gefahr“

Fanvertretungen europäischer Spitzenvereine wie dem FC Bayern München und Borussia Dortmund haben sich gegen die Reformpläne der Clubvereinigung ECA für die Champions League ausgesprochen.

Nyon | Diese würden „eine ernstzunehmende Gefahr für den gesamten Fußball“ darstellen, heißt es in dem offenen Brief an ECA-Chef Andrea Agnelli, den der Verein Football Supporters Europe veröffentlichte. „Die Kluft zwischen den reichsten Clubs und dem Rest der Fußballwelt“ würde durch die Pläne weiter vergrößert, „die nationalen Rahmenterminkalender zerstört...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.